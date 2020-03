Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii nascuți prematur, care erau internati la Spitalul Judetean Suceava si nu puteau fi preluați de Spitalul Radauți, au fost transferati sambata cu elicopterul la o unitate medicala din Bucuresti. Asta in conditiile in care Maternitatea de la spitalul sucevean este eliberata sambata, trei ...

- Alerta la Ministerul Sanatații. Dupa ce ieri fusesera depistați 11 medici și asistente, astazi au venit rezultatele și pentru tranșa a doua, unde au aparut 40 de noi cazuri, pacienți și marea parte personal medical.Spitalul Județean din Suceava deservește cazurile grave de boli, din nord-estul Romaniei.…

- O femeie gravida, in varsta de 21 ani, este cel de-al treilea caz din județul Olt testat pozitiv pentru Covid-19. Femeia s-a intors din Anglia și se afla in autoizolare la domiciliu- In aceasta dimineata a primit rezultatul pozitiv pentru Covid-19 si s-a impus preluarea acesteia și transportarea la…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

- S-a confirmat primul caz de Coronavirus la nivelul județului Bistrița-Nasaud Un barbat de 32 ani, care se afla in izolare domiciliu dupa ce s-a intors din Italia, a facut duminica noaptea un apel la 112. Acesta, a fost transportat cu izoleta la spital, iar rezultatul probelor a confirmat prezența Coronavirusului.…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Inca cinci cazuri de coronavirus au fost confirmate joi in Capitala, numarul total ajungand la 64. Patru dintre cazuri au legatura cu fostul ofiter MAI care a fost internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota”.

- In contextul anchetei epidemiologice care este desfașurata in acest moment in legatura cu femeia de 42 de ani din București confirmata cu coronavirus (COVID-19) duminica se fac verificari cu privire la posibili „contacți” ai persoanei din randul personalului care desfașoara activitați in cladirea Guvernului…