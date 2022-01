TREI BAZINE DE ÎNOT VOR FI CONSTRUITE LA GRĂDINIȚELE DIN IAȘI Primarul Municipiului Iași a declarat ca vor fi construite bazine de inot la gradinite. Urmeaza a fi supus aprobarii consilierilor locali un proiect privind indicatorii tehnico-economici si devizul general pentru realizarea studiului de fezabilitate. Primarul a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ca initial vor fi construite trei astfel de bazine, in valoare de 3,2 milioane de lei, proiectul urmand a se desfasura pe o perioada de 20 de luni. „Nu sunt foarte mari aceste bazine. Dimensiunile sunt 22 pe 12 metri, iar bazinul are 8,45 pe 4,50 metri si o adancime de la 0,5 metri pana la 1,20… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

