Trei băuturi energizante cu care poți înlocui cafeaua de dimineață Fie ca vrei sa combati dependenta de cafea, fie ca vrei, pur si simplu, o alternativa pentru bautura cu care iti incepi dimineata, nu ar strica sa stii ce bauturi au acelasi efect energizant ca si cafeaua. In primul rand, este esential sa renunti la zaharul consumat la primele ore ale diminetii intrucat el este vinovat pentru foamea cumplita care te cuprinde inainte de orele pranzului. Asadar, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbari in emisiunea „Teo Show” de la Kanal D. Teo Trandafir, celebra prezentatoare, nu-l va mai avea alaturi de ea in emisiune pe Bursucu, ci, incepand de astazi, ea are doi noi colegi. E vorba despre Mihai Mitoșeru și Bella Santiago. Vineri, 25 februarie, Bursucu a aparut pentru ultima data in emisiunea…

- Veste buna pentru telespectatori! Matinalul prezentat de Bursucu, Viviana Sposub si George Tanase va putea fi urmarit de luni pana vineri, de la ora 8:00, imediat dupa Stirile diminetii prezentate de Cristina Dorobanțu.Din 7 martie, „Dimineata cu noi” iti aduce energia si voia buna in casa, de luni…

- In cadrul operațiunii speciale „CASCADA”, polițiștii din Balți au confiscat peste 100 de sticle cu bauturi alcoolice cu semne dubioase de falsificare. Mai exact, cazul a fost documentat joi, 17 februarie, la ieșirea din municipiul Balți, polițiștii au stopat un automobilul de marca Dacia Logan la volanul…

- Persoanele din Neamț vaccinate complet anti Covid iși vor primi tichetele de masa, daca vor dori. Distribuția acestor vouchere va incepe de luni, 21 februarie, a anunțat Radu Firastrau, șeful Direcției de Sanatate Publica Neamț in emisiunea „ Cafeaua de dimineața ” de astazi, 15 februarie. „Absolut…

- Brigitte Pastrama a implinit azi varsta de 45 de ani și se declara mandra de anii sai. Deși a recunoscut ca viața nu i-a rezervat mereu momente frumoase, ea crede ca fiecare experiența mai puțin buna a ajutat-o sa devina omul de azi. Brigitte a fost invitata azi in emisiunea La Maruța, unde a dezvaluit…

- Trezirea de dimineața devine un pic mai ușoara daca ne gandim ca imediat vom servi o cafea aburinda, intensa și cu gust bogat. Fiecare ne bem cafeaua intr-un mod unic. Unii o prefera simpla, tare, fara zahar și fara lapte, alții prefera o cafea cu multa spuma de lapte, in timp ce veganii prefera cafeaua…

- Sunt precizari de ultima ora venite de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) cu privire la vremea din Capitala. E vorba despre o prognoza speciala emisa de ANM in dimineața zilei de miercuri, 29 decembrie. Este vizat intervalul 29 decembrie ora 18:00 – 30 decembrie ora 08:00. Mai exact, pana…

- Copiii din intreaga țara ar trebui sa se testeze, luni dimineața, inainte de inceperea orelor. Numai ca folosirea testelor pentru saliva la școala are inca multe necunoscute, atat pentru parinți, cat și pentru elevi. Asta, in cazul celor care au fost de acord sa le foloseasca, pentru ca masura nu este…