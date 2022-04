Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 93 de ani a fost gasita luni dimineata sfasiata de caini si in soc hipotermic, la marginea localitatii Carja, judetul Vaslui, relateaza Vremea Noua. Din primele informatii se pare ca o haita de caini au atacat-o in zona unei ferme piscicole din aceasta licalitate, iar ranile suferite si…

- Trei oameni au murit intr-un grav accident produs intre localitațile Cazanești și Munteni Buzau, din județul Ialomița. O persoana a fost gasita semiconștienta și a fost transportata la spital pentru a primi ajutor de specialitate din partea medicilor.

- Un incendiu a afectat, sambata, un hotel din Barcelona. In urma incidentului, o persoana a murit, iar alte opt au fost ranite. Mai mulți clienți au sarit de la etajul al treilea pentru a se salva din calea flacarilor, scrie El Mundo. Atenție, urmeaza imagini care va pot afecta emoțional! Momente…

In aceasta dimineața pe raza comunei Viișoara s-a produs un grav accident rutier soldat cu ranirea unui tanar Mașina care l-a accidentat era condusa de un barbat din Campia Turzii care are acum dosar...

- Numarul balțenilor infectați cu COVID-19 s-a triplat în ultima saptamâna. De asemenea, a crescut și numarul copiilor bolnavi de Coronavirus. În prezent, 400 de pacienți sunt spitalizați, dintre care 336 se afla în stare grava, scrie nordnews.md. „La ziua de…

- In aceasta dimineața un grav accident rutier s-a soldat cu un mort și șase raniți, dupa ce un microbuz s-a izbit de un TIR. Incidentul s-a produs pe Centura Caransebes, in județul Caraș Severin.

- Accident grav in Mehedinți! O persoana s-a stins din viața, iar alta a ajuns in stare grava la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de o alta mașina. Iata cum a avut loc tragedia!

O petrecere de Revelion, care a fost organizata la Centrul de Afaceri al Primariei Bacau in afara prevederilor legale privind situația pandemica, s-a incheiat cu dosar penal. Asta, dupa ce a avut loc o incaierare intre mai multe persoane, una dintre...