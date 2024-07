Trei bărbați, reținuți pentru tulburarea ordinii publice Poliția Rurala Nușfalau au reținut trei barbați din comuna Camar, acuzați de comiterea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentul a avut loc in data de 18 iulie, laora 17.50, cand polițiștii au fost sesizați printr-un apel cu privire la un scandal in desfașurare intr-un local din Camar. La fața locului, autoritațile au identificat cinci barbați implicați cu varste intre 18 și 49 de ani, toți din aceeași localitate. Din primele investigații, s-a stabilit ca altercația a pornit de la un conflict spontan… Articolul Trei barbați, reținuți… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

