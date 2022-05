Stiri pe aceeasi tema

- In cursul noptii trecute in zona Nicolina din municipiul Iași a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un TIR și un taxi. Impactul nu a fost unul grav, nefiind persoane ranite. Nu se cunosc cu exactitate cauzele producerii accidentului rutier…https://www.bzi.ro/accident-rutier-in-nicolina-iasi-un-tir-a-intrat-in-coliziune-cu-un-taxi-exclusiv-foto-4448479?utm_source=website&utm_medium=breaking…

- In cursul noptii de luni spre marți, pe raza municipiului Iași a avut loc un accident rutier grav. Vorbim despre o coliziune intre un tramvai si un autoturism. In urma impactului a rezultat ranirea grava a doua persoane care au fost transportate la spital. Accidentul rutier a avut loc in zona Metalurgie…

- Soferul aflat sub influenta unor substante interzise a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor si a pornit intr-o adevarata cursa pe strazile orasului. Un sofer beat si cu doua permise de conducere, dintre care unul fals, i-a pus pe jar pe politistii ieseni in noaptea de 1 spre 2 mai. Acesta nu…

- In urma cu puțin timp s-a produs accident rutier la Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI se pare ca incidentul auto a avut loc pe bulevardul Nicolae Iorga. Un autoturism a intrat in coliziune cu un tramvai CTP Iași…https://www.bzi.ro/accident-rutier-pe-bulevardul-nicolae-iorga-un-autoturism-a-intrat-in-coliziune-cu-un-tramvai-exclusiv-foto-4442325?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local…

- Afaceristul țepar Adrian Acostoaiei vinde produse de patiserie fara a avea vreo autorizație. Avizele pentru funcționarea unor puncte de lucru deschise in municipiu sunt expirate de ceva vreme. Și totuși, afacerile consilierului județean inca funcționeaza fara mari probleme Afaceristul Adrian Acostoaiei…

- Barbatul a plecat cu masina in urmarirea celui care iii lovise fratele cu o baioneta, iar cand l-a observat pe trotuar, a accelerat pana la 80 km/h si l-a lovit in plin cu autovehiculul. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Tribunalul Braila a pronuntat vedictul in dosarul celor doi…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca incidentul auto a avut loc in comuna Ciortești, județul Iași. UPDATE: Tinerii veneau din Iași și se deplasau spre județul Vaslui. UPDATE: Șoferul mașinii Skoda Octavia a…

- Un tanar din Iași a ajuns intr-o situație nemaiintalnita dupa ce a ramas fara mașina, deoarece mecanicul s-a spanzurat. Emanuel Roca și-a lasat autovehiculul pe mana unui necunoscut, iar acesta ar fi vandut-o, iar mai apoi s-a spanzurat. Baiatul cauta o soluție prin care sa iși recapete mașina Emanuel…