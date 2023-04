Trei bărbaţi din Craiova, în arest pentru şantaj Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventivi a trei barbati acuzati de procurorii DIICOT de constituirea unui grup infractional organizat, santaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Potrivit anchetatorilor, cei trei ar fi santajat o persoana pentru a recupera sume de bani imprumutate cu dobanda. Inculpatii fac obiectul unui alt dosar de camatoriei, retrimis de instanta procurorilor DIICOT. Potrivit oamenilor legii, pe data de 6 aprilie, ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Craiova au efectuat 5 perchezitii domiciliare in județul Dolj. Au fost vizate persoane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

