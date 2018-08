Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din comuna Cuza Voda se zbat intre viata si moarte, dupa ce s-au blocat intr-o fantana. Interventia militarilor de la ISU Calarasi este una contracronometru. Doua dintre victime au fost scoase in stare de inconstienta, in stop cardio-respirator, iar operatiunea dificila continua si pentru…

- Un copil de doi ani din localitatea doljeana Cosoveni a cazut, in aceasta dimineata, intr-o fantana adanca de 15 metri. Pompierii au avut o misiune dificila, insa, din fericire, salvatorii au reusit sa il scoata in viata pe baietel.

- O camioneta plina cu lemne in care se aflau trei barbati a cazut, vineri, de pe un pod intr-o rapa, accidentul avand loc pe drumul care leaga municipiul Arad de Ineu. Soferul a reusit sa iasa, celelalte doua persoane, ramanand incarcerate. Unul dintre barbati a fost descarcerat si i s-au aplicat manevre…