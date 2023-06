Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – 22 iunie Masuri preventive dictate in cazul celor trei barbați, reținuți, inițial de Poliție, pentru 24 de ore. ,,Au fost luate masurile preventive de arest preventiv pentru 30 de zile fața de barbatul in varsta de 50 de ani, arest la domiciliu pentru 30 de zile fața de tanarul in varsta de…

- La data de 20 iunie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sprijiniți de polițiști din cadrul celorlalte structuri operative ale unitatii, au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara și la sediul unei societați

- Aceștia au fost predați reprezentanților Centrului de Reținere și Arestare Preventiva Sursa articolului: Perchezitii in Calugareni și Damieni: Doi barbati care au taiat arbori ilegal au fost retinuti (FOTO) Credit autor: L A. Source

- Politistii si procurorii anunta ca, in urma amplelor actiuni care au avut loc la nivel national pentru destrucurarea unor retele, au fost retinute 97 de persoane, alte 35 fiind plasate sub control judiciar, informeaza News.ro. Anchetatorii au confiscat bani, arme si canditati importante de droguri.”La…

- PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de furt cu prejudiciu de 80.000 de lei: Doi barbați REȚINUȚI dupa ce au sustras bani și bijuterii dintr-o locuința din județul Sibiu PERCHEZIȚII in Alba, intr-un dosar de furt cu prejudiciu de 80.000 de lei: Doi barbați REȚINUȚI dupa ce au sustras bani și bijuterii…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in comuna Luna și in municipiile Turda și Cluj-Napoca, la persoane banuite de trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni…

- Au sustras ghivece cu flori dintr-un cimitir din Ramnicu Sarat și au ajuns in arestul IPJ Buzau. Este cazul a trei vranceni, care furau florile pentru a le vinde. ,,In ziua de 26 aprilie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat, sprijiniți de catre polițiști…

- Procurorii DIICOT Salaj si politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au identificat si retinut doi barbati suspectati ca faceau trafic de droguri, distribuind stupefiante unor consumatori din cele doua judete. Ulterior, cei doi au fost arestati preventiv. Peste 20 de persoane,…