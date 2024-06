Trei bărbați din Bangladesh, depistați muncind ilegal la un restaurant din Călimănești ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE IMIGRARI DIN VALCEA IN COOPERARE CU POLIȚIȘTI DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN VALCEA Politistii de imigrari din Valcea, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au desfașurat o acțiune, pe raza de competența, ce a avut ca scop prevenirea și combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate. Trei straini au fost depistați in situații ilegale. La data de 14 iunie a.c., polițiștii de imigrari din Valcea, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au desfașurat o acțiune in localitatea Calimanești,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol: realitateavalceana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani a murit in secția de votare din satul Igoiu, comuna Alunu, din județul Valcea. Acesta a cazut din picioare chiar in clipa in care membrii comisiei ii dadeau buletinele de vot. Valceanul a prezentat buletinul de identitate, iar in clipa in care a primit buletinele de vot s-a prabușit…

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul social-democrat vorbește despre sprijinul financiar destinat persoanelor vulnerabile, prin alimentarea cardurilor aflate in circulație! „A fost promulgata Legea nr. 135/2024 privind aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului care reglementeaza masurile de acordare a sprijinului…

- 16 cetațeni straini au fost indepartați sub escorta din țara prin aeroportul din Cluj. Aceștia provin din Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan și India. Polițiștii de imigrari din cadrul Centrului de Cazare a Strainilor Luați in Custodie Publica Arad au desfașurat o misiune de indepartare sub escorta pentru…

- Alocația complementara. Venituri luate in calcul Familiile cu resurse financiare limitate din Romania au acces la diverse soluții pentru a-și suplimenta veniturile, iar una dintre acestea este cunoscuta sub numele de alocație familiala complementara sau alocația pentru susținerea familiei. Alocația…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliției Județean Mureș au desfașurat duminica, 14 aprilie, acțiuni pentru combaterea excesului de viteza sau a vitezei neadaptate la condițiile de drum, dar și a altor cauze care pot genera accidente rutiere grave.Acțiunile s-au desfașurat pe patru drumuri importante…

- Guvernul a convocat marți, 9 aprilie, o ședința speciala in regim online in care a adoptat OUG care prevede, printre altele, ca bolnavii de cancer si ingrijitorii lor, persoanele cu boli grave - HIV/SIDA, TBC sau cardiovasculare -, pacientii cu arsuri grave si urgentele medico-chirurgicale in care viata…

- EVENIMENT RUTIER IN LOCALITATEA CALIMANEȘTI *La data de 31 martie a.c., polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca pe DN 7 km 199 + 400 m, ar fi avut loc un eveniment rutier, soldat cu ranirea unei persoane.*…

- Comunicat de presa Bucuresti, 25 martie 2024 734 de persoane au participat la programul de integrare in primele doua luni ale acestui an Saptamana trecuta, strainii cazati in Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil Giurgiu au fost insotiti de politistii din cadrul centrului…