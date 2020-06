Stiri pe aceeasi tema

- bull; Un al treilea barbat organiza astfel de jocuri in spatele unui hotelDoi indivizi au fost retinuti pentru 24 de ore, dupa ce au fost prinsi in flagrant delict, in timp ce practicau jocuri clandestine de noroc de tip "alba neagraldquo;. Jocurile se tineau pe pasarela din zona Perla, din statiunea…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, pe sensul de mers de la Brasov spre Ploiesti, pe anumite tronsoane circulandu-se in coloana cu viteza redusa. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, circulatia rutiera este intensa pe sensul…

- Politistii constanteni au depistat un barbat care organiza jocuri de noroc de tip "alba neagra"La data de 8 iunie a.c., in jurul orei 19.10, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia, impreuna cu politisti locali, au depistat in flagrant delict un barbat, de 46 de ani, din judetul Galati, in timp…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri dupa-masa, pe Autostrada A1, in zona municipiului Sebeș, unde un autotren a rupt glisiera mediana și a patruns pe sensul opus. Traficul rutier este intrerupt. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu –…

- Politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Rurala Voinesti au retinut pentru 24 de ore cinci barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 31 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si violare de domiciliu.

- Mai multe persoane care intentionau sa vanda un cal, in comuna Bradeni din judetul Sibiu, au intrat in conflict cu politistii care incercau sa-i determine sa respecte distantarea sociala. Scandalagiii au atacat politistii cu pietre si lopeti si i-au amenintat cu moartea, fiind avariate trei autospeciale…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, marți, 21 aprilie, incepand cu ora 12:00, o societate comerciala va efectua un transport agabaritic, cu lațimea de 5,4 metri, pe mai multe tronsoane rutiere. Traseul vizat este: U.C.M. Reșița – Caransebeș – Hațeg – Simeria…

- Politistii au depistat, in ultimele 24 de ore, peste 6.000 de persoane care nu au respectat prevederile privind restrictionarea circulatiei, au intocmit 11 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor si au aplicat sanctiuni in valoare de peste 13.000.000 de lei, a anuntat, miercuri, Inspectoratul…