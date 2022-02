Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati care cultivau canabis au fost depistati si sunt cercetati sub control judiciar pentru trafic si consum ilicit de droguri de risc, a anuntat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Suspectii au fost prinsi in urma unei actiuni a politistilor specializati in combaterea criminalitatii…

- Doi barbati din judetul Olt, unul de 25 de ani si altul de 52 de ani, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa ce au lovit cu pumnii si picioarele un barbat de 31 de ani, potrivit news.ro. Un alt participant la agresiune, in varsta de 30 de ani, este cercetat sub control judiciar.…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau a desfașurat activitați de prevenire a braconajului piscicol pe lacurile de acumulare de pe raza comunelor Orbeni, Galbeni, dar și pe Lacul Bacau și Raul Trotuș din județul Bacau. Verificarile efectuate au dus la depistarea a…

- Membrii unei grupari infracționale specializata in comiterea infracțiunilor de distrugere prin incendiere și furt calificat, au fost reținuți pentru 24 de ore, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud, in urma unor percheziții. Ulterior, cei trei barbați au fost arestați preventiv.…

- Femeia din Constanta, filmata in timp ce isi bate fetita in varsta de doi ani, a fost a fost duminica pusa sub control judiciar pentru 60 de zile si are interdictie de a se apropia la la mai putin de 200 de metri de copilul agresat. Anterior, mama fetitei a fost retinuta pentru 24 de ore de politisti,…

- Politistii galateni cauta un barbat de 57 ani din judetul Bacau, care a plecat din Tulcea si nu a mai ajuns la domiciliu, in ultimele doua zile fiind semnalat in judetul Galati, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigatii…