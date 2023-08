Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din comuna Oituz, a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand un autoturism drogat si cu permisul anulat, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind…

- Un barbat, de 44 de ani, din comuna doljeana Robanești, a fost depistat beat și drogat la volan. Acesta nu avea nici permis de conducere. „Polițiști din cadrul Poliției Filiași au depistat ieri un barbat, de 44 de ani, din comuna Robanești, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Racoțeanu,…

- Matei-Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a ucis 2 tineri in localitatea 2 Mai, dupa ce a condus drogat, nu s-ar fi aflat la prima experienta cu substantele interzise. El a fost cercetat in 2022 de DIICOT, pentru deținere fara drept de droguri de risc pentru consum propriu, arata Libertatea. Procurorii…

- In toate cauzele s a intocmit dosar de cercetare penala.Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu Postul de Politie Luminaau identificat, mierucri, 17 august 2023, in jurul orei 23.20, un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Navodari, fiind sub influenta…

- La data 24 iulie a.c., in jurul orei 00:30, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti, a depistat in flagrant delict, un barbat de 72 de ani, din comuna Poduri, in timp ce conducea un autoturism aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere.…

- La data de 10 iulie a.c, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bacau – Compartimentul de Ordine Publica au fost sesizați de catre un barbat de 40 ani, din comuna Margineni, cu privire la faptul ca, ar fi fost agresat de mai multe persoane in timp ce se afla la un local din comuna. Din […] Articolul…

- Doi barbați din Alba, reținuți de polițiști dupa ce au fost prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice Un barbat din Berghin și unul din Cetatea de Balta au fost reținuți de polițiști dupa ce au fost prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice. In cazul barbatului din Cetatea de Balta,…

- Polițiștii din Onești desfașoara cercetari fața de trei barbați, din comuna Caiuți, banuiți de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Aceștia au fost reținuți și introduși in Arestul I.P.J. Bacau. La data de 14 iunie a.c, polițiștii Sectiei 10 Politie Rurala Onesti…