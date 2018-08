Trei barbati blocati intr-o fantana, in apropiere de localitatea timiseana Traian Vuia

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 2 iulie, la ora 20:50, polițiștii Biroului Rutier de la Poliția Oradea l-au depistat in trafic pe tanarul oradean de 21 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Bulevardul Dacia din Oradea, avand anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Tanarul s-a ales…

- Pentru a nu mai intampina astfel de situatii, Comitetul Executiv al FRF a modificat un articol de regulament: „15.1 Refuzul transmisiei televizate a jocului in conformitate cu dispozitiile ROAF coroborate cu prevederile contractelor incheiate intre FRF si partenerii media ai acesteia se sanctioneaza…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Campania iși propune sa informeze asupra drepturilor pe care persoanele care vor sa se stabileasca in afara granițelor le au in țarile membre UE, precum și asupra riscurilor la care se expun odata cu decizia de a munci in strainatate. De asemenea, vor fi informați in legatura cu siguranța…

- Tanarul de 23 de ani folosea utilajul, in momentul producerii accidentului. Nu a fost atent și și-a prins mana intre cuțitele tocatorului. In zona au fost trimiși de urgența medicii dar și pompierii de la descarcerare. Salvatorii spun ca starea tanarului este grava și au fost nevoiți…

- Numarul total de bovine și efectivul matca (vaci pentru lapte, bivolite pentru reproducție și juninci pentru reproducție) la 1 decembrie 2017 fața de 1 decembrie 2016 au scazut cu 1,9%, respectiv cu 1,5%, pana la un total de 2.011.100 de capete, din care 1.294.800 erau vaci, bivolite și juninci.…

- „In Moniom se introduce apa curenta, si cu aceasta ocazie societatea care a castigat licitatia isi face de cap. Desi i-am atentionat, continua sa goleasca fantana de la a doua intersectie din sat, pentru nu stiu ce probe. De cand fac asemenea incercari, apa fantanii a devenit tulbure. De…

- Din primele informații furnizate de reprezentanții ISU Timiș, in accidentul care a avut loc intre un autocamion și un autoturism sport au fost implicate trei persoane. Doua dintre ele, ocupante ale autoturismului, au refuzat inițial transportul la spital, insa pana la urma medicii au decis transportarea…