Trei bărbaţi au furat toate ţigările dintr-un bar cu… roabele Trei barbati au furat toate tigarile dintr-un bar din Satu Mare cu… roabele. Acestia au spart barul duminica noapte. Ei au furat toate pachetele de tigari gasite inauntru si le-au transportat cu roabele pe strazile orasului. Cei trei hoti – surprinsi de camerele de supraveghere – au purtat manusi si cagule. Hotii au actionat dupa un plan bine pus la punct. Potrivit camerelor de supraveghere, unul dintre ei a intrat in bar spargand fereastra localului. Imediat ce a intrat a inceput sa scoata pe geam toate pachetele de tigari. Al doilea hot a incarcat tigarile in roaba, iar al treilea a stat la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

