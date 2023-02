Trei bărbaţi au furat tabla de pe acoperişul tribunei unui stadion din Dâmbovița Trei barbati din judetul Dambovita au fost arestati preventiv, joi, pentru furt calificat, dupa ce au furat tabla de pe acoperisul tribunei stadionului din localitatea Mija. Ei au fost prinsi in flagrant de Politie si Jandarmerie, in apropierea arenei sportive, in timp ce transportau cu o caruta 67 de bucati de tabla metalica ondulata. ”Din verificarile efectuate, politistii au stabilit ca bunurile ar fi fost sustrase de la acoperisul tribunei din incinta stadionului, acestea fiind restituite persoanei vatamate. Prejudiciul se ridica la peste 8.000 de lei”, a transmis, joi, Politia judeteana Dambovita.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

