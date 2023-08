Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați sunt acuzați ca au folosit dispozitive electronice de captare a semnalului telecomenzilor aferente sistemelor de inchidere centralizata și au deschis trei mașini, din care au furat 193.000 de euro. Doi dintre ei sunt audiați.Politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Potrivit comunicatului, incepand cu anul 2020 pana in luna august 2023 (cand a fost destructurat), pe raza județului Ilfov a fost initiat și constituit un grup infractional organizat in vederea comiterii infractiunii de proxenetism, prin inlesnirea practicarii prostituției de catre 10 persoane vatamate,…

- Un barbat de 42 de ani a fost reținut dupa ce a escaladat o schela metalica și a intrat in apartamentul unei femei de unde a furat mai multe bijuterii, stilouri și obiecte de valoare, in valoare de 5.000 de euro.Politisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția…

- La data de 2 august 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, in Municipiul București și județul Ilfov, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de punerea…

- Un barbat pe numele caruia existau doua mandate de executare a pedepsei, fiind dat in urmarire nationala, a fost prins de politistii din Bucuresti. El are doua condamnari pentru ca a fost prins baut la volan de doua ori si a refuzat prelevarea de probe. Barbatul se ascundea intr-un depozit din Ilfov,…

- Polițiștii din Capitala au pus in mișcare 9 mandate de aducere pentru ultrașii de la CSA Steaua și Dinamo. Aceștia s-au batut in fața unei sali de jocuri din Sectorul 4.”La data de 28 iunie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente…

- ”La data de 6 iunie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1 au prins in flagrant si, ulterior, au retinut doi barbati, banuiti ca ar desfasura activitati ilicite in sfera contrabandei cu tigari”,…

- Aceștia se dadeau drept medici straini și profitau de oamenii naivi, care acceptau sa le dea bani doar pentru a-și ajuta rudele implicate in așa-zise accidente in afara țarii. Falșii medici au fost prinși in flagrant. Vorbim despre un roman și doi bulgari. ”La data de 1 iunie 2023, polițiștii Direcției…