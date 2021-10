Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi isi cauta casa cu chirie la Paris. Atacantul argentinian are contract pe doua sezoane cu PSG, insa nu intenționeaza sa-și achiziționeze o locuința in capitala Frantei. Potrivit RMC, Messi ar dori sa se instaleze la Neuilly-sur-Seine, acolo unde stau si Angel Di Maria si Marco Verratti.…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Prahova au efectuat duminica, 15 august 2021, șapte percheziții la persoane banuite de furt calificat in forma continuata. Trei mandate de aducere au fost puse in executare.

- In ziua de 19 iulie a.c., polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata, și au reținut doi…

- Pe 19 iulie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Curtea de Argeș, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata, și au reținut doi barbați, de…

- Trei barbați cu varstele cuprinse intre 27 și 53 de ani au fost reținuți pe un termen de 72 ore, pentru șantaj. Aceștia ar fi cerut de la victima 10.000 de euro pentru o datorie inventata, ulterior au maltratat persoana intr-o incapere și i-au acordat termen pentru onorarea datoriei.