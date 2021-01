Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din județul Constanța au fost arestati preventiv dupa ce au lovit cu batele si cu un topor in cap un barbat, pe fiul sau si pe concubina acestuia. Victimele au fost transportate la spital si au nevoie de ingrijiri medicale de la zece zile la aproape doua luni, scrie news.ro . Potrivit unui…

- Unul dintre inculpati este acuzat ca, in timpul conflictului, ar fi lovit cu un topor in cap cu partea netaioasa trei persoane. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in dosar se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice…

- Ieri, fața de cei trei barbați reținuți ca urmare a savarșirii infracțiunii de contrabanda asimilata, a fost dispusa masura arestului preventiv pentru 30 de zile de catre Judecatoria Dej. Va reamintim, polițiștii Biroului de Investigații din cadrul Poliției municipiului Dej au organizat o acțiune de…

- Un barbat in varsta de 67 de ani din judetul Constansta a fost retinut pentru comiterea infractiunii de omor dupa ce si-a batut concubina, a injunghiat-o si apoi a aruncat-o in Dunare. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat din comuna Ghindaresti…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Ghindaresti a fost retinut pentru comitera infractiunii de omor. "In cursul lunii septembrie 2020, in timp ce se afla la locuinta din localitatea Ghindaresti, inculpatul T. I. a agresat-o…

- Doi barbati din Targu Mures, suspectati ca au rapit o minora de 15 ani de pe strada, au fost identificati de politisti, iar ulterior au fost arestati preventiv. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures citat de AGERPRES, cei doi suspecti sunt cercetati pentru…

- Polițiștii au reținut pentru 24 de ore doi barbați din Câmpia Turzii pentru șantaj, camata și proxenetism. Judecatoria Turda a dispus luarea masurii arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile. „La data de 28 octombrie, polițiștii de investigații criminale…

