Trei bărbaţi au căzut în canalul cu dejecții de la o fermă Doi barbati au murit su unul a ajuns la spital dupa ce au cazut, duminica, intr-un canal de colectare a dejectiilor situat intre municipiul Slobozia si orasul Amara, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita. Conform sursei citate, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unor persoane cazute intr-un canal de colectare a dejectiilor, iar la locul evenimentului s-au deplasat de urgenta patru echipaje de salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri Slobozia, cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare, o autoscara si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni au intocmit un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce terasa exterioara a unei pensiuni s-a prabusit, duminica, in timp ce un grup de persoane incerca sa faca poze. Conform Politiei Prahova, in jurul orei 16,00, politistii au fost sesizati despre faptul ca podeaua…

- Un pui de lebada a fost salvat, vineri seara, de pompierii din Ialomita dintr-un stavilar de aproximativ patru metri adancime. "Echipajele de salvatori din cadrul Detasamentului de pompieri Urziceni au avut, in aceasta seara, o misiune deosebita. In jurul orei 21.00, prin apel la numarul unic de urgenta…

- Pompierii din Targu Jiu au intervenit miercuri, 22 iunie, la Spitalul Judetean din Targu Jiu, unde au fost suspiciuni ca ar fi izbucnit un incendiu la liftul de serviciu, a transmis publicația locala Pandurul. 33 de persoane au fost evacuate din Sectia Chirurgie.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- O femeie in varsta de 82 ani, din judetul Botosani, a fost salvata, duminica, de pompieri dintr-o fantana adanca de aproximativ sase metri. Batrana, care era constienta, dar in hipotermie, a fost transportata la spital. Incidentul a avut loc in localitatea Mileanca."Alarma a fost data putin dupa ora…

- Accident grav in județul Constanța in apropierea localitații Crucea! O cisterna și o mașina au fost implicate, iar doua persoane au murit. Tragedia s-a petrecut pe DN2A chiar in apropiere de localitate Crucea. In urma impactului, cisterna a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, iar persoanele din…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs, in jurul orei 14.45, in localitate Andrasesti, judetul Ialomita, In jurul orei 14:45. In urma impactului au rezultat sase victime, trei adulti si trei copii minori constiente, cooperante si neincarcerate, care au fost monitorizate…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite dupa ce un camion pentru transportul gunoiului a cazut intr-o rapa, vineri dimineata, la marginea DN 57B, intre localitatile Oravita si Marila, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin. Ranitii au fost preluati de un echipaj al…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite dupa ce un camion pentru transportul gunoiului a cazut intr-o rapa, vineri dimineata, la marginea DN 57B, intre localitatile Oravita si Marila, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin. Ranitii au fost preluati de un echipaj al…