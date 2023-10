Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamt, au documentat activitatea infractionala a 3 persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc si detinerea de droguri de risc, fara drept, in vederea consumului propriu.…

- Poliția a descoperit o cultura de canabis care era cultivata in interiorul unui lan de porumb. Politistii si procurorii au gasit, in judetul Neamt, cannabis, intr-o sera, dar si disimulat intr-un lan de porumb. In lan s-au descoperit 246 de plante, in greutate de peste o tona. Trei persoane sunt suspectate…

- La data de 26 august 2023, politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Bals, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bals, au retinut un tanar, cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere si sub influenta alcoolului.Potrivit IPJ…

- A fost alarma, miercuri, la orele amiezii, in satul Hanu lui Pala, din comuna Uliești. Flacari deosebit de puternice au cuprins 15 hectare de vegetație și 300 metri patrați cultura de porumb. Doar intervenția in forța a pompierilor a facut ca incendiul violent sa fie lichidat intr-o perioada scurta…

- EVENIMENT…Negrestenii sunt invitati, in perioada 29-30 iulie, la prima editie a Targului Pintilie Calatorul. Evenimentul se va desfasura pe esplanada Casei de Cultura „Neculai Cioata” din oras si va aduce in fata cetatenilor circa 25 de mesteri si creatori populari din judetele Arges, Bacau, Bihor,…

- Doi barbati din Targu Mures cresteau culturi de cannabis tip indoor. Ieri, pe 5 iulie, autoritatile i au retinut pentru 24 de ore si au confiscate zeci de plante. La data de 5 iulie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash;…