- Politistii galateni i-au depistat si retinut pe cei doi barbati din municipiul resedinta, care anterior au fost urmariti cu focuri de arma si au fugit pe o strada din centrul orasului, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii Sectiei 5…

- Daca București, Cluj-Napoca și Brașov sunt printre cele mai scumpe orașe din țara, Bistrița se numara printre cele mai ieftine trei localitați. Pentru a se ajunge la aceasta concluzie s-au luat in calcul prețurile la alimentele de baza, chiriile și nivelul salariilor. Hotnews a facut o analiza a celor…

- Sapte magazine apartinand Rewe Romania SRL, Profi Room Food SRL, Lidl Discount SRL si Carrefour Romania SA, la care au fost depistate diverse abateri de la prevederile legale, au fost sanctionate cu amenzi in valoare totala de 180.000 de lei, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Trei barbați din Unirea, REȚINUȚI, de catre polițiști, dupa ce ar fi agresat un consatean. Victima a fost tranpostata la SPITAL Trei barbați din Unirea, REȚINUȚI, de catre polițiști, dupa ce ar fi agresat un consatean. Victima a fost tranpostata la SPITAL Polițiștii din Ocna Mureș au reținut, pentru…

- O fata de aproximativ 15 ani a sarit de la etaj, din cauza unui incendiu izbucnit, miercuri seara, intr-un apartament din municipiul Tulcea, ea fiind gasita constienta de fortele de interventie, cu mai multe traumatisme. Alte doua persoane au fost duse la spital dupa ce s-au intoxicat cu fum, conform…

- DSP Ilfov a cerut inchiderea școlilor, dupa instituirea carantinei, incidența infectarii cu SARS-CoV-2 ajungand chiar la 23 la mia de locuitori la Clinceni și peste 20 in altele. Ministrul Educației, Sorin...

Scandal si bataie intr-o localitate din Mures

- Politia din Sibiu a retinut 13 persoane, care s-au batut cu bate si pietre, intr-un imobil din Rusciori. In urma scandalului, geamurile casei au fost sparte, iar cinci persoane au ajuns la spital, una fiind internata. ”La data de 7 octombrie a.c., politistii Sectiei de Politie Rurala Selimbar au retinut…