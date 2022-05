Trei barbati, arestati dupa ce o femeie a fost lovita cu pumnii si picioarele Fostul concubin al unei femei, impreuna cu 3 persoane, au patruns in incinta unei societati comerciale din Magurele, iar unul dintre acestia a agresat o femeie, lovind o cu pumnii si cu picioarele.La data de 17 mai a.c., in jurul orei 00.35, politistii orasului Magurele au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 00.30 fostul concubin al unei femei, impreuna cu 3 persoane, au patruns in incinta unei societati comerciale din Magurele, ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

