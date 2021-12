Trei barbati din Calarasi au fost retinuti dupa ce au profanat sase morminte in judetul Cluj. Barbatii urmareau inmormantarile pe Facebook pentru a identifica potentiale victime, apoi dezgropau sicriele si furau tot ce era de valoare, bani si bijuterii. Suspectii au fost prinsi pe Autostrada Sebes – Turda, dupa ce in Huedin s-a dat alarma ca in cimitir ar fi fost profanate sase morminte. Hotii urmareau inmormantarile pe retelele de socializare pentru a vedea cat de bogate sunt familiile, iar ulterior actionau. De cele mai multe ori, hotii furau tot ce gaseau in sicriu, dar si bijuterii, scriu…