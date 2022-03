Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a convenit asupra unui nou set de sancțiuni impotriva Rusiei și Belarus. Sancțiunile vizeaza inalți oficiali ruși și oligarhi, precum și excluderea unor banci din Belarus din SWIFT, potrivit Reuters. Noile sancțiuni vor include și restricții asupra sectorului maritim și vor exclude…

- Uniunea Europeana a convenit asupra unui nou set de sancțiuni impotriva Rusiei și Belarus. Sancțiunile vizeaza inalți oficiali ruși și oligarhi, precum și excluderea unor banci din Belarus din SWIFT, potrivit Reuters.

- Rusia resimte din ce in ce mai tare efectele pe care președintele Vladimir Putin le-a determinat odata cu invazia Ucrainei. Poate cea mai dura dintre masurile luate impotriva Rusiei este excluderea ei din sistemul bancar SWIFT. Uniunea Europeana a decis eliminarea a 7 banci rusești din SWIFT, printre…

- Uniunea Europeana discuta excluderea a sapte banci rusesti, printre care se numara VTB Bank PJSC si Bank Rossiya, de la sistemul SWIFT, informeaza Bloomberg citand o varianta preliminara a unui document european. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- • Eurodeputații cer sa se avanseze procesul prin care sa se acorde Ucrainei statutul de țara candidata la aderarea la UE • Uniunea Europeana ar trebui sa restricționeze importurile celor mai importante bunuri de export rusești, cum ar fi petrolul și gazele naturale • Sancțiunile trebuie sa slabeasca…

- Cozi uriase s-au format la bancomatele din Moscova si din alte orase rusesti, dupa ce marile puteri occidentale au anuntat sanctiuni bancare fara precedent, in contextul invaziei Ucrainei. Potrivit datelor transmise de Financial Times, Banca centrala a Rusiei a facut apel la calm de teama ca noile sanctiuni…

- Noile sanctiuni propuse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei vor viza sectoare strategice si vor bloca accesul bancilor rusesti pe pietele financiare europene, a anuntat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Șeful diplomatiei UE, Josep Borrell, spune ca „Rusia se va confrunta cu o izolare…

- Statele Unite avertizeaza ca Rusia poate ataca "in orice moment" Ucraina si cresc nivelul alarmei, in timp ce Washngtonul lanseaza, in paralel, o noua incercare de dialog cu Moscova, relateaza AFP. "Ne aflam intr-un stadiu in care Rusia poate lansa in orice moment un atac in Ucraina", a avertizat marti…