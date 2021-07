Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au incheiat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat pentru savarșirea infracțiunilor de contrabanda calificata și nerespectarea regimului armelor…

- „In cursul zilei de 10 iunie 2021, procurorii Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus efectuarea a 45 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in alte 24 de judete, la domiciliile unor persoane fizice si sediile unor persoane…

- Zeci de perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in 24 de judete, vizata fiind o clinica de infrumusetare din Capitala. Acuzatiile sunt de evaziune fiscala, spalare de bani, vatamare corporala, fals intelectual si exercitarea fara drept a unei profesii ”In cursul zilei de 10 iunie…

- Procurorii din cadrul Secției de urmarire penala și criminalistica a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție au incheiat urmarirea penala și au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului Bratu Bogdan-Laurențiu, pentru savarșirea infracțiunii continue de inșelaciune.„In…

- Vasile Lavric, mancatorul de femei a fost trimis in judecata, atazi. „Trimitere in judecata – violența in familie in varianta omorului calificat și profanare de cadavre – SUPC – PICCJ COMUNICAT Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție…

- Cercetarile in dosarul privind alegerile locale din Sectorul 1 Bucuresti, aflate in instrumentarea Sectiei pentru infractiunilor din justitie, nu au fost finalizate, a anuntat joi Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

- Șeful DRDP Craiova, Bogdan Bratu, cercetat pentru ca ar fi folosit acte false la angajare, a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii propun arestarea preventiva a acestuia, a anunțat sambata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit unui comunicat al Parchetului…

- Procurorii de la Parchetul General si de la alte trei parchete fac zeci de perchezitii, joi dimineata, in Bucuresti si opt judete, la falsificatori de marti cunoscute de tigari. Sunt vizate atat domiciliile acestora, locurile de productie si depozitare, cat si oficiile postale pe care le foloseau…