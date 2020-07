Trei baieti in curtea scolii Trei baieti in curtea scolii se laudau cat de rapizi sunt tatii lor. Primul spune: – Tatal meu este foarte rapid! E parlamentar! Cand mergem pe strada cu Mercedesul nostru, depasim toate masinile, toate autobuzele, totdeauna suntem primii, nu ne intrece nimeni! Al doilea spune: – Ei, asta nu-i nimic! Tatal meu este si mai rapid: E om de afaceri si pasionat de vanatoare. Cand mergem la vanatoare, tata trage un glont si alearga repede si prinde vanatul in secunda in care este lovit de glont, asa incat nu cautam dupa el prin iarba! Al treilea baiat zice: – Asta numiti voi rapid?! Tatal meu termina… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

