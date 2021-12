DOAR DUMNEZEU, CU MILA! România, o fantomă chinuită în patria ticăloșilor

Oricum am învârti evenimentele politice românești din ultima jumătate de an, oricât de dotați cu bun simț am fi nu putem accepta o creștinească iertare pentru clasa politică românească. Și nu faptul că ne-a furat viitorul distrugând educația… [citeste mai departe]