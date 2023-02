Stiri pe aceeasi tema

- Ultima promisiune a Ministerulul Transporturilor este largirea la trei benzi a trei autostrazi din Romania. In prezent, avem doar un singur tronson mai lat. A fost transmisa spre validare la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice documentația de atribuire pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii va transmite luni ambasadorului Ucrainei in Romania ca autoritatile romane solicita aprobare pentru verificarea lucrarilor realizate pe canalul Bastroe. „Sunt mai multe institutii care au atributii in a monitoriza si verifica…

- Peste 33.000 de imobile au fost vandute la nivelul intregii țari in ianuarie, in scadere fața de decembrie. Cele mai multe au fost vandute in București, Brașov și Ilfov. Județele cu cele mai puține vanzari sunt Teleorman, Covasna și Olt. In luna ianuarie 2023 au fost vandute, la nivelul intregii…

- Vești IMPORTANTE pentru toți pensionarii, dar și pentru aceasta categorie de angajați din Romania! Anunțul vine chiar din interiorul Guvernului Ciuca. Aceștia vor avea parte de venituri mult mai mari in urmatoarea perioada de timp. Citește mai multe AICI – Cand vor avea romanii mai mulți bani in…

- Mai mulți parlamentari PNL, in frunte cu senatorul Alexandru Nazare, vor, conform unei propuneri legislative depuse miercuri la Senat, desființarea principalului organism care face ordine in achizițiile publice: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. O experta in achiziții publice, contactata…

- Mașina cu care mergea șeful Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei a fost reținuta de autoritațile din Republica Moldova, autoturismul fiind cautat, dupa ce ar fi fost furat. ADR a ieșit public și a lamurit cateva aspecte din acest caz incredibil. „Echipa Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei…

- Maricel Popa a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va depune plangere penala, luni, la DNA si va sesiza Oficiul European de Lupta Antifrauda, Curtea de Conturi, Ministerul Transporturilor si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice pentru a face verificari la aeroportul Iasi. Seful PSD…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a organizat, vineri, 25 noiembrie, prima din cele 28 de intalniri de lucru desfasurate online, in cadrul proiectului “Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”,…