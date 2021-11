Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o casa batraneasca din Capitala. Potrivit pompierilor, focul s-a extins la acoperișul unei locuințe invecinate. La fața locului intervin șase autospeciale de stingere.

- Institutul Clinic Fundeni din București a ramas, joi, fara apa calda și caldura, scrie Mediafax. Unitatea medicala a fost informata ca se fac lucrari in zona.Reprezentanții Institutului Clinic Fundeni au declarat pentru Mediafax ca au primit o comunicare informala, prin care sunt anunțați ca in zona…

- ”In Bucuresti, in momentul de fata, acoperirea vaccinala din populatia eligibila de peste 12 ani este de 52,77%, urmat de Cluj, cu 47,85%, si Sibiu - 40,96%. Alte 17 judete care au rata de acoperire vaccinala intre 30 si 39,9% si 22 de judete care au rata de acoperire vaccinala intre 20 si 30%. Centre…

- Dr. Elena Copaciu, medic primar de ATI la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala prezinta, intr-un ”Jurnal de "front" pandemic!”, cazurile grave de COVID-19 care au ajuns in unitatea medicala, persoane nevaccinate, tineri fara comorbiditati care nu cred in existenta virusului si nici…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, locuitor al capitalei, a sustras pavaj ce era predestinat renovarii parcului de pe str. Sf. Andrei din sec. Rașcani al capitalei, dar a fost reținut in flagrant delict de catre echipajul Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativa al Direcției de Poliție a mun.…

- Mai mult pentru a scapa de restricții decat de teama bolii, bucureștenii redescopera cabinetele de vaccinare. Libertatea a fost prezenta, la finalul saptamanii, in mai multe centre de vaccinare din Capitala si a vorbit cu oamenii care au venit sa primeasca serul anti-COVID.„Pe vremea lu’ rapostau’,…

- Statele Unite și-au avertizat cetațenii care sunt blocați in continuare in Kabul sa evite deplasarile spre aeroportul din capitala afgana, ca urmare a unor noi ingrijorari legate de potențiale atacuri in zona puse la cale de filiala din Afganistan a Statului Islamic, scrie digi24.ro , cu referire la…

