Trei asistenți de la Spitalul Județean Suceava au fost confirmați cu varianta Delta a COVID-19. Doi dintre ei, soț și soție, angajați ai UPU Suceava, sunt vaccinați și s-au intors recent dintr-o vacanța in Bulgaria. Cea de-a treia persoana, care lucreaza la farmacia spitalului, este nevaccinata, trecuse deja prin boala in urma cu opt luni și nu calatorise in strainatate. Soții, care au simptome ușoare, sunt izolați la domiciliu.