Trei argeşeni, reţinuţi pentru furt calificat! Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Hartiești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat și au reținut trei barbați, dintre care doi de 23 de ani și unul de 25 de ani, toți din Davidești. Din cercetari s-a stabilit ca, in luna septembrie a.c., cei in cauza ar fi […] Articolul Trei argeseni, retinuti pentru furt calificat! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

