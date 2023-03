Trei arestați și 14 persoane sub control judiciar, în dosarul DNA de la Garda de Mediu DNA anunța ca procurorii au dispus cercetarea penala si masuri preventive fata de 17 inculpati, in dosarul de coruptie pe linie de protectie a mediului de la Suceava. Trei persoane au fost retinute, iar 14 plasate sub control judiciar. Functionarii publici sunt acuzati ca nu au consemnat in procesele verbale de control toate neregulile si ar fi anuntat firmele ca urmeaza controale. Pentru aceste servicii, suspectii cereau intre 300 si 2.000 de lei. DNA anunta, joi, ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea unor masuri preventive, incepand cu data de 29 martie 2023,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

