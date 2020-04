Primaria Carei anunța ca au fost livrate trei aparate de ventilație portabile in cursul zilei de azi. Nu se specifica de unde provin. Valoarea unui asemenea aparat este de circa 10.000 de euro. Cele trei aparate de ventilație vor ajunge in dotarea Spitalului Municipal, fiind de o importanța vitala in tratarea pacienților cu coronavirus. Fiind portabile, aceste aparate pot fi mutate in saloanele spitalului, in funcție de necesitați. De asemenea, pot fi instalate chiar și pe autospecialele Ambulanței. Primaria Carei continua dotarea Spitalului Municipal Carei, desemnat spital suport in tratarea…