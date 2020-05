Trei antreprenori români, Raluca Jianu, Mihai Bârsan și Bogdan Jianu lanseaza Epicvisits.com, o platforma de servicii și rezervari online dedicata locurilor de cazare tematice și experiențelor gazduite de acestea. Echipa are ca obiectiv listarea a 1000 de spații, valoarea totala a investiției în primul an fiind estimata la 150,000 de euro.



