​Cunoscuta revista Four Four Two a întocmit un top al celor mai buni 100 antrenori din istoria fotbalului, iar trei tehnicieni români și-au facut loc în ierarhie: Ștefan Kovacs, Emeric Ienei și Mircea Lucescu.

Primul dintre antrenorii români din clasament este Ștefan Kovacs, pe locul 62. A impresionat la Ajax, formație cu care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1972 și 1973.



Ștefan Kovacs (1920-1995) a antrenat de-a lungul carierei echipele U Cluj, naționala României din postura de secund, Ajax, Franța, România, Panathinaikos și AS Monaco.…