Trei ani de închisoare pentru un farmacist american. A încercat să distrugă sute de doze de vaccin anti-COVID-19 Un farmacist din statul american Wisconsin, care a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, potrivit Reuters. Steven R. Brandenburg, 46 de ani, a fost de asemenea condamnat la plata a 83.800 de dolari, despagubiri […] The post Trei ani de inchisoare pentru un farmacist american. A incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un farmacist din Statele Unite a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dupa ce a alterat in mod intenționat 500 de doze de vaccin produse de compania Moderna. Barbatul a scos dozele de vaccin din frigider și le-a lasat la o temperatura nepotrivita.

- Steven R. Brandenburg, 46 de ani, farmacist in statul american Wisconsin, a fost condamnat și la plata a 83.800 dolari despagubiri catre spitalul in care lucra, conform unei declaratii publicate marti, 8 iunie, de biroul procurorului din Wisconsin, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Barbatul…

- Un farmacist din statul american Wisconsin, care a pledat vinovat pentru ca a încercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de închisoare, a anuntat Departamentul de Justitie al SUA, relateaza Reuters. De asemenea, Steven…

- Un farmacist din statul american Wisconsin, care a pledat vinovat pentru ca a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat marti Departamentul de Justitie al SUA, relateaza Reuters.

- Un farmacist din statul american Wisconsin, care a pledat vinovat pentru ca a incercat sa distruga sute de doze de vaccin anti-COVID19 produs de Moderna, a fost condamnat la trei ani de inchisoare, a anuntat marti Departamentul de Justitie al SUA, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Steven R. Brandenburg,…

- Un american a fost acuzat ca a obtinut fraudulos 3,9 milioane de dolari din ajutoarele federale acordate companiilor afectate de COVID-19, iar cu o parte din bani și-a cumparat un Lamborghini. El a fost condamnat la peste sase ani de inchisoare, potrivit unui judecator din Miami citat de EFE. David…

- French multinational pharmaceutical company, Sanofi said on Monday it will fill and pack millions of Moderna COVID-19 vaccines from September in an effort to help meet the demand for the U.S. drugmaker’s shots, according to Reuters. Sanofi said it would help supply up to 200 million doses of Moderna’s…

- Johnson&Johnson (J&J) va relua distribuirea vaccinului sau in Europa, dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat ca beneficiile administrarii acestui ser depașesc riscurile. EMA a precizat insa ca este necesar ca Johnson&Johnson sa avertizeze cu privire la formarea unor cheaguri de sange…