Stiri pe aceeasi tema

- Directorul medical al Spitalului de boli infectioase „Victor Babes” din Timisoara, Cristian Oancea, a declarat ca este vorba despre doi medici si „un caz auxiliar”, depistati cu Covid la cateva zile dupa ce au primit v

- Trei angajați ai Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au fost depistați cu Covid la cateva zile dupa ce s-au vaccinat. Directorul medical al spitalului: „Pot exista aceste fenomene...

- Trei angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara au fost diagnosticați cu COVID-19, dupa ce au fost vaccinați. The post Depistați pozitiv, dupa vaccinare, la Timisoara. Ce spune Cristian Oancea appeared first on Renasterea banateana .

- A inceput vaccinarea cadrelor medicale impotriva Covid-19 și la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Printre primii vaccinați au fost și managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, Cristian Oancea, dar și doctorul Virgil Musta.

- Masurile stricte luate in judetul Timis dau rezultate, sustine managerul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, Cristian Oancea. Potrivit medicului, spitalele incep sa aiba paturi libere, dar pacientii care ajung la „Victor Babes” ajung cu forme severe pentru ca merg tarziu la…

- Sunt studii care demonstreaza ca vaccinarea antigripala scade aproape la jumatate riscul de imbolnavire cu coronavirus, spun pneumologii. Secretarul general al Societatii Romane de Pneumologie, dr. Cristian Oancea, recomanda vaccinarea antigripala din cauza faptului ca sistemul medical este suprasolicitat…

- Cristian Oancea, managerul Spitalului „Victor Babes” din Timisoara, spune ca pandemia de Covid-19 pune o presiune uriașa pe sistemul sanitar din Romania. Medicul a povestit pentru Observator la Antena 1 despre cazul unui copil de doar 10 ani, refuzat internare pentru ca nu mai aveau paturi libere la…

- Cristian Oancea, managerul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, spune ca pandemia de Covid-19 pune o presiune uriașa pe sistemul sanitar... The post Copil de doar 10 ani, refuzat la un spital din Timișoara din cauza lipsei de paturi la ATI: „Ni s-a rupt sufletul” appeared first on Renasterea banateana…