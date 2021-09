Stiri pe aceeasi tema

- Astazi un batran traiește, deoarece un angajat al ISU Timiș nu a trecut indiferent pe langa el. Plutonier adjutant șef Cozmin Berian este scafandru in cadrul ISU Timiș. Vineri se afla in timpul liber si a mers la cumparaturi cand a vazut in fața sa un batran care a cazut jos inconștient. Fara sa stea…

- Aseara, Docan Sofronel sau Dochi, cum il mai alinta colegii, ieșea din magazinul de langa bloc, cand a vazut cațiva oameni langa un barbat intins pe asfalt. – Buna seara! Ce s-a intamplat?… Aoleu! E vecinul meu! Nea Gheorghe! Ma auzi? In urma cazaturii, barbatul sangera puternic in zona capului și era…

- Un polițist din Alba aflat in timpul liber și un prieten de-al sau, au salvat viața victimei unui accident de circulație la care au ajuns din intamplare. Cei doi au observat un autoturism rasturnat in care era prins un barbat. A fost imposibil sa il scoata din mașina și au sunat imediat la 112. Intre…

- MUNTELE MIC – „Trei tineri, trei ambulanțe și un ATV rasturnat“, titreaza jandarmii caraseni. Doi cu posibile traumatisme la coloana, cel de-al treilea ranit usor! Din pacate, pentru trei tineri din județul Timiș, plimbarea pe timpul nopții cu ATV-ul a avut urmari grave. Patrula de jandarmi montani,…

- Un maistru militar, in timpul liber, a salvat un turist aflat la un pas de inec in dreptul unei plaje din Constanta, el observand ca acesta a fost luat de curenti si nu mai putea ajunge la mal. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, maistrul militar clasa a V-a Arkadiusz Szczepanski a ajutat,…

- Un polițist de frontiera din Timiș, aflat in timpul liber, a avut parte de o altfel de misiune, miercuri seara, la Timișoara. O femeie a cazut pe strada, din senin și s-a lovit puternic la cap. Intervenția polițistului de frontiera a facut diferența pana la sosirea medicilor de pe ambulanța.

- Un pompier militar timișean, aflat in timpul liber, a salvat, duminica, viața unui motociclist, victima a unui accident rutier petrecut ieri, pe DN 76, la ieșire din municipiul Beiuș, județul Bihor. The post Un pompier din Timiș, aflat in timpul liber, a salvat viața unui ranit grav intr-un accident…