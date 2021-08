Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier s-a petrecut astazi pe raza localitații Ilișești und doua mașini s-au ciocnit violent. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in accident au fost implicate trei persoane din care doua in stare grava au fost transportate la spital. Este vorba de o fata…

- Un baiat de 15 ani a fost dat disparut in dupa-amiaza zilei de 6 iulie, dupa ce a incercat sa se scalde in Dunare, relateaza ziare.com. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Delta au inceput imediat cautarile. Marți,baiatul a fost vazut pe raza localitații Nufaru de o persoanacare…

- Lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au inceput, marti dupa-amiaza, cautarea unui baiat, in varsta de 15 ani, care a fost dat disparut dupa ce a incercat sa se scalde in Dunare. Baiatul a fost vazut pe raza localitatii Nufaru de o persoana care a sunat la numarul unic…

- Pompierii militari de la Garda de Intervenție Vicovu de Sus, au desfașurat in aceasta dimineața doua misiuni. Prima misiune a avut loc in orașul Vicovu de Sus, unde un pom fructifer (un cireș) avea ramurile sprijinite pe firele de curent electric, acestea fiind in pericol sa se rupa. Cu ajutorul unui…

- Ploile insemnate cantitativ din ultimele ore au provocat inundatii in comuna Putna. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava a transmis ca pompierii militari au intervenit cu motopompele pentru evacuarea apei din doua curti din localitatea Gura Putnei. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin…

- I eri, dupa amiaza, a izbucnit un incendiu puternic pe raza localitatii Berchiresti judetul Suceava.Alin Galeata, purtatorul de cuvant al ISU Bucovina Suceava, spune ca au luat foc doua locuinte, si doua constructii anexe, din aceeasi gospodarie.Flacarile au fost dezvoltate de vantul puternic existand…

- Un cal a cazut duminica in apele raului Mureș cu tot cu caruța. Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Aiud in cooperare cu Serviciul de Voluntari de Urgența din Ocna Mureș au intervenit pentru salvarea animalului. Potrivit acestora, atelajul hipo a alunecat și a ramas in rau iar…

- Asociația de ajutorare a copiilor și tinerilor dotați, talentați și din sistemul de protecție a copilului aflat in dificultate ”EUROACTIV” Suceava, conducerea Colegiului Tehnic ”Samuil Isopescu” Suceava, Asociația ”Plai Strabun”, Scoala Gimnaziala ”Mihai Halunga” Hantesti, impreuna cu un grup de oameni…