- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 aprilie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind acreditarea doamnei Nineta Barbulescu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Australia, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kiribati,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind incetarea raporturilor de serviciu cu MAI ale chestorului principal de politie Nicolae Gheorghe, fost sef al Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI), informeaza Administratia Prezidentiala.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu unanimitate de voturi, proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului intre Romania si Republica Federativa a Braziliei privind asistenta judiciara reciproca in materie penala, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017. Astfel, proiectul de lege…

- Președintele Klaus Iohannis, a decorat, miercuri, la Palatul Cotroceni, delegația Romaniei care a participat la competiția sportiva „Invictus Games Toronto 2017”. Eroii au adus Romaniei la jocurile paralimpice o medalie de aur, una de argint și doua de bronz, la competiția care a avut loc, anul trecut,…