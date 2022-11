Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane au fost ucise si 40 ranite miercuri intr-un lacas de cult din orasul Shiraz, in sudul Iranului, intr-un atac comis de indivizi inarmati, a transmis televiziunea de stat, potrivit AFP.

- Școlile de agenți de poliție „Vasile Lascar”Campina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca organizeaza, in perioada octombrie – decembrie 2022, concurs de admitere pentru o noua promoție de elevi. Inscrierile vor avea loc pana la data de 4 noiembrie 2022. Cele mai multe locuri sunt disponibile la Campina,…

- Admitere in școlile de poliție, sesiunea octombrie-decembrie 2022: Ce trebuie sa știe candidații. Documente Inspectoratele județene de poliție organizeaza recrutarea și selecția candidatilor pentru admiterea in cadrul unitatilor de invatamant postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea…

- Șase persoane au fost ranite, luni dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs la Spataru, anunța Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție al Județului. Conform primelor informații, sunt implicate doua autovehicule, dintre care o ambulanța. Articolul Șase raniți la Spataru. Ambulanța implicata…

- Patru tineri au fost raniti intr-un accident care s-a produs pe DN 1, in afara statiunii Busteni, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, potrivit Agerpres.Conform sursei citate,doua autoturisme conduse de un tanar in varsta de 23 de ani, respectiv de o tanara in varsta de 20 de…

- O autospeciala de poliție din cadrul IPJ Vrancea care circula pe DN 2 D a fost acroșata de un autovehicul care circula din sens opus și care a patruns pe contrasens.Accidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 17:00, in afara municipiului Focșani, pe DN2 D, km 5+600.In imaginile surprinse de camerele…

- Doi jandarmi - cei mai buni dintre cei buni: locul I pe podium - la prima editie a Campionatului de Conducere defensiva al Ministerului Afacerilor Interne! Timp de doua zile s-a desfasurat pe motodromul Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, Campionatul de Conducere defensiva al M.A.I.,…

- Traficul rutier pe DN 10 a fost restricționat, miercuri dimineața, in localitatea Magura, din cauza unui accident rutier. Este vorba despre o coliziune frontala intre o autoutilitara și o autospeciala de poliție. Doi agenți din mașina poliției au fost raniți.