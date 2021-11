Trei afgani și un pakistanez au călătorit din Turcia până în România ascunși pe osiile unei semiremorci Politistii de frontiera giurgiuveni au depistat sambata patru barbați, cetațeni straini, care se aflau ascunși pe osiile semiremorcilor a doua ansambluri rutiere. Persoanele in cauza au declarat autoritaților faptul ca intenționau sa ajunga in Germania, informeaza Poliția de Frontiera . Polițiștii de frontiera au efectuat controale specifice asupra a doua ansambluri rutiere, conduse de catre un cetațean ucrainean, in varsta de 43 de ani, respectiv de catre un cetațean roman, in varsta de 26 de ani. In urma controalelor preliminare efectuate asupra mijloacelor de transport, polițiștii de frontiera… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

