Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș au intervenit la un accident rutier care a avut loc pe centura Lugojului. O mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile. In mașina se aflau cinci persoane. Șoferul, un barbat de 56 ani, cu multiple traumatisme, a fost preluat de o ambulanța,…

- O femeie in varsta de 83 de ani a murit, marti, intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.Pompierii au intervenit in satul Oantu, comuna Pangarati, in urma unui apel la 112 care anunta ca o casa a luat foc, potrivit agerpres.ro.…

- Un incendiu de gunoi menajer s a produs la Poarta 7. Pompierii se afla la fata locului.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de gunoi menajer produs la Poarta…

- Un autocar in care se aflau 20 de persoane a fost implicat intr-un accident rutier, dupa ce s-a ciocnit cu o masina, autocarul intrand intr-o casa in care se aflau doua persoane cu dizabilitati. O teava de gaz a fost sparta. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, accidentul a avut loc in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis. "Accident rutier intre un autoturism si un autocar in localitatea Sannicolau Mare. In urma impactului, autocarul a ricosat si a intrat intr-o…

- Pompierii constanteni au fost solicitati miercuri seara sa intervina la un incendiu care se manifesta in localitatea Navodari. Conform alertei Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" este vorba de un incendiu la traverse cale ferata in localitatea Navodari, zona Tabara de copii Navodari.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Targusor spre localitatea Gradina, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu de gunoi. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta…