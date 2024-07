Trei adolescenți reșițeni, cercetați penal pentru schingiuirea unei pisici REȘIȚA – Cei trei, cu varste intre 14 și 17 ani, ar fi vrut sa se razbune pe maidaneza hranita de locatarii blocului, dupa ce aceasta și-ar fi folosit prea tare gheruțele intr-o joaca! „In urma vizualizarii unor imagini postate in mediul online in care apar trei tineri care maltrateaza o pisica, polițiști de la Biroul pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu privind savarșirea infracțiunii de schingiuirea animalelor. Din verificarile efectuate s-a stabilit ca cei trei tineri, din Reșița, ar fi lovit și schingiuit o pisica gasita in scara unui bloc, care era hranita ocazional de locatari,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

