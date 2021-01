Trei adolescenți AU VIOLAT o copilă de 11 ani și au trimis imaginile prietenilor: Polițiștii i-au reținut Trei adolescenți din Dambovița au fost reținuți, sambata, de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații, care, in urma unor cercetari coordonate de procurorul DICOT, au stabilit ca cei 3 au constrans la act sexual o copila de 11 ani, au filmat, apoi au distribuit imaginile unor cunoscuți. Adolescenții reținuți au varste cuprinse intre 14 și 17 ani și sunt banuiți de viol și pornografie infantila. Din cercetari a reieșit faptul ca in 2 ianuarie, intre orele 21.30 – 22.30, victima, in varsta de 11 ani, in timp ce mergea spre locuința, ar fi fost constransa de unul dintre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

