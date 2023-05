Trei adolescenţi au dat nas în nas cu un urs, la Mărăcineni Intervenție contra cronometru a jandarmilor argeșeni: intalnire de gradul zero intre trei adolescenți si un urs! Trei adolescenți cu varste de 17-18 ani au trait spaima vieții lor luni, 22 mai 2023, in timp ce se aflau la plimbare intr-o zona impadurita din comuna Maracineni. Aceștia au fost surprinși de un urs și s-au refugiat pe balconul unei case parasite, de unde au apelat numarul unic de urgența 112. Un echipaj din cadrul Jandarmeriei Argeș, impreuna cu un echipaj SMURD și cu autoritațile locale s-au deplasat la fața locului și, folosind semnalele acustice și luminoase, au reușit sa indeparteze… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

