Trei adolescente lovite, pe trecere, de o maşină condusă de un șofer de 18 ani Un accident accident rutier a trimis in grija medicilor trei adolescente. Fetele au fost lovite de o mașina, in timp ce incercau sa traverseze regulamentar strada, in Slatina. Incidentul a avut loc in fața unei unitați medicale din oraș. Mai exact, accidentul a avut loc chiar pe trecerea de pietoni din fața Spitalului Județean din […] The post Trei adolescente lovite, pe trecere, de o masina condusa de un șofer de 18 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei fete in varsta de 16 ani au fost ranite in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce traversau strada prin fața Spitalului de Urgența din Slatina, județul Olt. Mașina a ricoșat, dupa impact, intr-un buldoexcavator.

- Trei fete in varsta de 16 ani au fost ranite in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce traversau strada prin fața Spitalului de Urgența din Slatina, județul Olt. Mașina a ricoșat, dupa impact, intr-un buldoexcavator. Potrivit Poliției Olt, accidentul a avut loc miercuri…

- Fetele nu au mai avut timp sa fuga din fața autoturismului care le-a lovit in plin. Dupa impact, șoferul, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul volanului, iar mașina acestuia a ricoșat intr-un buldoexcavator care staționase in fața trecerii de pietoni pentru a acorda prioritate trecatorilor.

- Doi barbați care se aflau la o terasa din Moldovița au avut parte de o surpriza total neplacuta. O mașina scapata de sub control a patruns pe terasa și i-a lovit pe cei doi clienți, unul de 60 și celalalt de 72 de ani. Din fericire, aceștia nu au suferit leziuni grave. Incidentul s-a petrecut pe ...

- Doua echipaje SMURD (prim ajutor și terapie intensiva mobila) și un echipaj de descarcerare au intervenit joi in localitatea Galații Bistriței, unde un microbuz s-a rasturnat și a lovit un grup de copii care se afla pe marginea drumului. Conform celor de la ISU, echipajele medicale – terapia intensiva…

- Un adolescent in varsta de 16 ani, fara permis de conducere auto, care ar fi sustras autoturismul parintilor sai, a fost prins conducand masina respectiva pe o strada din municipiul Slatina, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.Incidentul a avut…

- Polițiștii Biroului Rutier Bacau au intervenit in urma unui apel de urgența, reușind sa depisteze și sa rețina un conducator auto de 45 de ani, originar din comuna Cleja, in legatura cu un accident rutier și fuga ulterioara de la locul faptei. Incidentul a avut loc in data de 9 octombrie, in jurul orei…

- La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe strada Unirii, din localitatea Popesti Leordeni, un autoturism a lovit o femeie si 5 autoturisme, parcate pe partea carosabila.La fata locului s au deplasat imediat…