Trei accidente rutiere, în Bistrița și Șanț! Doi pietoni, la spital. Un șofer era beat Trei accidente rutiere au avut loc duminica dimineața in județul Bistrița-Nasaud, unul in comuna Șanț și alte doua in Bistrița. Unul dintre șoferii implicați era sub influența alcoolului. Doua persoane ranite in urma evenimentelor rutiere au ajuns la spital. Astfel, in jurul orei 9, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz-Bai au intervenit la un accident rutier in localitatea Șanț, pe Drumul Național 17D. „Din primele verificari s-a stabilit faptul ca un barbat de 65 de ani din localitatea Șanț, a fost acroșat de un autoturism condus de un barbat de 19 ani din aceeași localitate, care… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

