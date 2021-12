Trei accidente cu răniți în prima zi de Crăciun Nu mai puțin de trei accidente au avut loc in prima zi de Craciun și a fost nevoie de intervenția echipajelor de urgența. Unul din ele a avut loc la intersecția drumurilor Preutești cu Hartop, acolo unde un autoturism s-a rasturnat. Un tanar in varsta de 27 de ani a fost preluat de echipajele ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de securitate publica a statului Ceara a informat ca sase persoane cu varste cuprinse intre 15 si 26 de ani au murit si alte cinci persoane au suferit rani prin impuscare.Zece persoane au fost arestate si sase arme de foc au fost confiscate dupa incidentul petrecut in orasul Fortaleza la primele…

- Bear Again este singurul centru de reabilitare a puilor de urs din Europa. Pentru ei a fost lansata campania „Adopta un orfan”. Cei care dau bani pentru orfelinatul urșilor vor fi recompensați simbolic cu certificate de adopție și poze sau filmulețe cu micii blanoși.

- Doi muncitori care lucrau la instalarea de decoratiuni pentru sarbatori au fost raniti miercuri seara dupa ce autoplatforma pe care lucrau a cazut, pe bulevardul 1 Mai din municipiul Suceava, la intersectia cu Calea Obcinilor, langa Spitalul Judetean.Autoplatforma s-a prabusit cu cei doi ...

- Doi angajati ai Primariei municipiului Suceava care lucrau la instalarea de decoratiuni pentru sarbatori au fost raniti miercuri seara dupa ce autoplatforma pe care lucrau a cazut, pe bulevardul 1 Mai, la intersectia cu Calea Obcinilor, langa Spitalul Judetean Suceava.Autoplatforma s-a ...

- Tragedie la un targ de Craciun din statul american Wisconsin. Cinci oameni au murit, iar peste 40 au fost raniti dupa ce o masina a intrat intentionat in multime. Momentul a fost surprins de mai multi martori.

- Un SUV care mergea cu viteza a trecut printr-o parada de Craciun in Waukesha, Wisconsin, ucigand cel puțin o persoana și ranind peste 20, inclusiv un grup de tineri dansatori, relateaza Reuters. Șeful...

- Un autovehicul de tip SUV a lovit intentionat duminica multimea adunata pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, statul Wisconsin. Mai multe persoane au murit, iar peste 20 au fost ranite, transmite poliția. BBC și The Guardian scriu despre 5 decese. In jur de 11 adulti si 12 copii au…

- Soferul unui autovehicul de tip SUV a intrat intentionat, duminica seara, in multimea care se adunase pentru o parada de Craciun in orasul american Waukesha, din statul Wisconsin. In urma accidentului, mai multe persoane au murit, iar cel putin 20 au fost ranite, inclusiv copii, a transmis politia fara…